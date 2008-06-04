МОЗ має намір поновити скандальну вакцинацію проти кору

Міністерство охорони здоров`я України вважає за необхідне відновити вакцинацію проти кору і краснухи, що була припинена 17 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник міністра охорони здоров`я Валерій БІДНИЙ на прес-конференції в МОЗ.

За його словами, у відомстві вважають, що вакцинацію проти кору і краснухи треба продовжувати “як і всю вакцинацію”.

Він зазначив, що в Україні, за даними статистики, спостерігаються періодичні епідемічні спалахи кору та краснухи.

“Це є відстань 2-3-4 роки, те що доказано за період 1999 та 2000 року. І ми не повинні посилатися, як правоохоронні органи, що в 2007 році показники нормальні. По сьогоднішньому обґрунтуванню періодичності спалахів кору та краснухи з досвіду європейських країн, з досвіду ВООЗ, ми чекали спалах кору та краснухи у 2009-2010 році Це доказано. Це не наша думка”, - наголосив заступник міністра.

Він також висловив жаль з приводу того, що українське суспільство сьогодні не готове до добровільної імунізації.

Як повідомляв УНІАН, в Україні, починаючи з 26 травня 2008 року, мала бути проведена масова вакцинація громадян віком від 16 до 29 років від кору і краснухи.

Внаслідок щеплень, розпочатих у Донецькій області з 5 травня ц.р., зафіксовані ускладнення стану здоров`я молодих людей. 13 травня старшокласник з Краматорська після щеплення, зробленого напередодні, помер у реанімації.

17 травня Міністерство охорони здоров`я України припинило кампанію масової імунізації молоді проти кору і краснухи.