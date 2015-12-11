ПС не підтверджує загибель свого екс-бійця серед диверсантів у спецоперації СБУ

Про це йдеться у повідомленні на сайті руху.

Як зазначає ПС, у ЗМІ з'явилася інформація, що вбита у спецоперації людина, яку СБУ називає диверсантом, була представником "Правого сектора" Олегом Мужчилем (псевдо - "Лісник").

"З цього приводу можемо прокоментувати наступне. По-перше, нам невідомо, чи дійсно убитий бійцями "Альфи" чоловік є Олегом Мужчилем", - сказано в повідомленні.

Читайте такожУ РФ підтвердили затримання росіян в ході спецоперації зі знешкодження ДРГ у Києві

"Правий сектор" визнає, що Мужчиль дійсно перебував у структурі Добровольчого українського корпусу ПС, але 31 серпня цього року він офіційно заявив, що припиняє з ним співпрацю.

"Отож, оприлюднена інтернет-виданням інформація не може відповідати дійсності, адже від 31 серпня Олег Мужчиль не має відношення до ПС", - заявляють в організації.

Також у русі заявляють, що не знають про "подробиці затримання групи "диверсантів", причетність до яких приписують "Лісникові", її наміри тощо".

Читайте такожСмерть бійця "Альфи" під час спецоперації: Порошенко доручив надати допомогу родині загиблого

"Можливо, вони дійсно готували якісь радикальні заходи проти представників нинішнього режиму, але це лише припущення. Гадаємо, що сьогоднішні події будуть використані владою для чергової хвилі залякування суспільства ідеєю революції, приписування будь-яких радикальних дій "руці Москви", - зазначається у коментарі.

Нагадаємо, пізно ввечері 9 грудня в результаті проведеної СБУ спецоперації, в якій загинув боєць спецпідрозділу "Альфа", було припинено діяльність диверсійно-розвідувальної групи, що діяла в ряді міст України, в тому числі в Києві.

Один з членів ДРГ вчинив опір із застосуванням автоматичної зброї, поранивши при цьому двох співробітників "Альфи" (один з них загинув) і був знешкоджений. Серед затриманих було 3 громадянина Росії.

ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що ліквідований учасник диверсійної групи раніше був членом "Правого сектору" й міг бути засланим співробітником ФСБ Росії.