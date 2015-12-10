ЗМІ розкрили подробиці про вбитого ватажка ДРГ: співпрацював з "Правим сектором" і ФСБ

Він відомий під іменами Олег Мужчиль і Сергій Аміров, передає ЛІГА.net.

Наголошується, що раніше деякий час ватажок ДРГ входив до лав "Правого сектору", але потім його вигнали з організації.

У свою чергу в ПС кажуть, що розірвали з ним які-небудь контакти ще влітку.

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Водночас у спецслужбах стверджують, що вбитий був співробітником ФСБ. Згідно з їхніми даними, він неодноразово приїжджав на територію РФ, використовував три паспорти на різні прізвища.

Нагадаємо, пізно увечері 9 грудня 2015 року унаслідок проведеної Службою безпеки спецоперації, в якій загинув боєць "Альфи", припинено діяльність диверсійно-розвідувальної групи, що діяла у низці міст України, в тому числі в Києві.

Один з членів ДРГ чинив опір із застосуванням автоматичної зброї, поранивши при цьому двох співробітників спецпідрозділу "Альфа" (один з них загинув) і був знешкоджений. Серед затриманих було троє громадян Росії.