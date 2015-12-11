В Раді пропонують позбавити Барну права на участь у 5 засіданнях

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено на засіданні комітету.

Як пояснив перший заступник голови комітету Павло Пинзеник, парламент має проголосувати за відповідну пропозицію на найближчому пленарному засіданні.

Читайте такожФракція БПП виключила Барну після нападу на Яценюка

Як повідомляв УНІАН, під час виступу у Верховній Раді прем’єр-міністра Яценюка Барна, який збирає підписи за висловлення недовіри уряду, підійшов до трибуни і подав Яценюку букет червоних троянд. Після цього Барна підняв Яценюка і виніс з-за трибуни. До Барни підбігли депутати із фракції «Народний фронт» і почали його бити. До цієї бійки приєднались депутати з «БПП».

Пізніше прес-секретар фракції «БПП» Тарас Пастушенко заявив, що фракція виключила Барну зі свого складу у зв'язку із сьогоднішнім інцидентом на засіданні парламенту.

Водночас Барна заявив, що вийшов зі складу фракції «Блок Петра Порошенка».