Нардеп з БПП обіцяє здати трьох соратників правоохоронцям за корупцію (відео)

Про це він сказав ввечері 10 грудня в ефірі ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

"У нас на фракції була дискусія, я називав на фракції конкретні прізвища. Мені закидали, що я не подав ці прізвища до Антикорупційного бюро, але воно тільки почало роботу, а я подавав заяву до ГПУ. Я чітко на трьох представників "Блоку Петра Порошенка" пишу цієї п'ятниці до Антикорупційного бюро, ГПУ та МВС заяви. Там є чіткі факти корупційних дій. Я готовий після заяви на фракції озвучити ці прізвища", - повідомив Фірсов.

В свою чергу його колега по фракції Дмитро Голубов заявив, що може назвати безліч прізвищ, але доведені факти корупційних дій має лише щодо соратників голови Одеської обласної державної адміністрації Михаїла Саакашвілі.

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"Георгій Лорткіпанідзе – оплата бізнесменами перельотів, Теймураз Нішніанідзе – вимагання грошей. Поки в мене два прізвища, які я можу підтвердити документально. А так я можу назвати багато прізвищ. Хай буде Михаїл Саакашвілі – втрьох їм буде веселіше", - заявив Голубов.

Нардеп від "Батьківщини" Олексій Рябчин прізвищ називати не став, лише окреслив найбільш проблемну, на його думку, область.

"Нам потрібно звернути увагу на корупцію у оборонній сфері. Думаю, найближчим часом буде створено ТСК щодо оборонки, бо дика корупція – дуже багато фактів. І ще я, як людина, яка працює в енергетичному комітеті, можу там ще багато назвати прізвищ, і ми їх дуже часто чуємо", - сказав Рябчин.

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Позафракційний депутат Віталій Купрій вважає, що починати антикорупційні перевірки необхідно з голови держави.

"Якщо раніше ми дуже багато чули старих прізвищ – Бойко, Вілкул, Клюєв, то зараз, я вважаю, треба звернути увагу на перших осіб держави – Порошенка, Кононенка, Кличка", - впевнений Купрій.

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін каже, почати треба хоча б з одного політика, проти якого є підтверджені документально докази.

"Я не буду називати п'ять прізвищ. Давайте одне залізобетонне – є Мартиненко і очевидні документи з фактами, де компанія, бенефіціарним власником якої він є, отримувала 15-20% "відкатів" за тендери Енергоатому", - підкреслив Шабунін.