Березюк вважає інцидент з Яценюком в Раді відволікаючим маневром

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в коментарі журналістам.

«Це було виступ прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка. І не звіт уряду, і не Година уряду. Це була просто промова Арсенія Яценюка», - підкреслив депутат.

Він також висловив думку, що сьогоднішній інцидент за участю парламентаріїв і Яценюка є «відволікаючим маневром, недостойним українського парламенту».

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«Але він не такий. Це для того, щоб ми сьогодні з вами про це говорили, а не казали, чому ціна на газ не знижується, коли на світовому ринку вона вже нижче плінтуса, чому митниця залишається дірою. Ми сьогодні будемо говорити про бійку в парламенті. І це підло і слабо», - сказав парламентарій.

Березюк висловив думку, що вийшло так, що нинішній інцидент зіграв на руку Яценюку. «За цим шумком прикриється бездіяльність», - додав лідер фракції.

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Як повідомляв УНІАН, під час виступу у Верховній Раді прем'єр-міністра Яценюка депутат Олег Барна з фракції «Блок Петра Порошенко», що збирає підписи за висловлення недовіри уряду, підійшов до трибуни і поклав букет червоних троянд, перев'язаний чорною траурною стрічкою. Після цього Барна виніс Яценюка з трибуни. До Барні підбігли депутати з фракції «Народний фронт» і стали його бити. До цієї бійки приєдналися депутати від БПП.

Після інциденту лідер фракції БПП Юрій Луценко попросив вибачення від імені фракції за інцидент з Барною.

Пізніше стало відомо, що Барну з фракції виключили.