Олега Барну виключили з фракції "БПП" - нардеп

Про це повідомив народний депутат від "БПП" Іван Вінник, передає 5 канал.

"Були ті люди, які утрималися, але їх було небагато. Абсолютною більшістю фракція "Блоку Петра Порошенка" підтримала виключення Олега Барни з фракції. Деякі пліткують, що він сам написав заяву. Я офіційно заявляю, що це було рішення фракції саме виключити його, а не на підставі його заяви вийти з фракції. Хоча, без сумніву, такі заяви від нього лунали", - розповів він.

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Нагадаємо, бійка розпочалася після того, як депутат Олег Барна із фракції "БПП", який збирає підписи за висловлення недовіри уряду, підійшов до трибуни, подарував букет червоних троянд прем’єр-міністру Арсенію Яценюку, схопив його і виніс із-за трибуни.