Порошенко очікує позитивного рішення Єврокомісії щодо безвізового режиму

17:47, 12 грудня 2015
Політика
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Президент Петро Порошенко очікує, що Європейська комісія прийме позитиві рішення про надання українцям безвізового режиму.

Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на форумі депутатів місцевих рад від "Блоку Петра Порошенко" в суботу в Києві.

Читайте такожУкраїна виконала всі критерії для запровадження безвізового режиму з Євросоюзом - прем'єр"Днями я очікую ще одну позитивну новину з цього міста (Брюссель - УНІАН). Ця новина - остаточне рішення Європейської комісії про надання Україні і українцям безвізового режиму", - сказав він.

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