Порошенко очікує позитивного рішення Єврокомісії щодо безвізового режиму
17:47, 12 грудня 2015Політика
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Президент Петро Порошенко очікує, що Європейська комісія прийме позитиві рішення про надання українцям безвізового режиму.
Порошенко сподівається на позитивне рішення щодо безвізового режиму \ Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на форумі депутатів місцевих рад від "Блоку Петра Порошенко" в суботу в Києві.
Читайте такожУкраїна виконала всі критерії для запровадження безвізового режиму з Євросоюзом - прем'єр"Днями я очікую ще одну позитивну новину з цього міста (Брюссель - УНІАН). Ця новина - остаточне рішення Європейської комісії про надання Україні і українцям безвізового режиму", - сказав він.
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