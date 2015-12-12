Порошенко очікує позитивного рішення Єврокомісії щодо безвізового режиму

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на форумі депутатів місцевих рад від "Блоку Петра Порошенко" в суботу в Києві.

Читайте такожУкраїна виконала всі критерії для запровадження безвізового режиму з Євросоюзом - прем'єр"Днями я очікую ще одну позитивну новину з цього міста (Брюссель - УНІАН). Ця новина - остаточне рішення Європейської комісії про надання Україні і українцям безвізового режиму", - сказав він.