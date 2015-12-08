В Євросоюзі сподіваються, що звіт ЄК щодо лібералізації візового режиму з Україною 15 грудня буде останнім

Про це у вівторок в Брюсселі в ході засідання делегації Європейського парламенту у Комітет асоціації Україна-ЄС сказав керівник підрозділу з питань Східного партнерства Зовнішньої Служби ЄС Дірк Шубель, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

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"Ми сподіваємося, що це буде остання доповідь. Я думаю, що є гарні шанси, що це буде остання доповідь, але якщо зробити порівняння з марафоном чи з перегонами на стадіоні, ми ще не зробили останнього кола, останні чотириста метрів, які необхідно зробити. Ми сподіваємося, що так буде", - вважає Дірк Шубель.

Європейський дипломат нагадав, що Брюссель вже привітав Україну з прогресом, який був досягнутий у цьому процесі.

"Ми заохочуємо продовжувати докладати зусилля на виконання рекомендацій, які переважно стосуються заходів боротьби з корупцією", - додав Дірк Шубель.