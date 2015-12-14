Пивоварський розповів, якою має бути зарплата у працівників міністерств

Про це він заявив в ефірі телеканалу ICTV, передає DT.ua.

"Враховуючи ті ризики, які ми зараз маємо, це повинні бути тисячі євро в місяць. Люди повинні жити роботою, займатися роботою і не думати про те, що їм хтось зараз щось принесе, і як їх діти будуть вечеряти", − заявив Пивоварський.

Читайте такожАнтикорупційний прокурор: Не можна боротися з корупцією, отримуючи 200-300 доларів зарплати

Він уточнив, що забезпечити такий рівень зарплат можна за допомогою залучення коштів західних партнерів України. "Так це робилося в інших країнах перехідного періоду", − зазначив міністр.

Пивоварський додав, що високі зарплати менеджерів, які прийшли до міністерства з бізнесу, було однією з умов призначення його на посаду глави Мінінфраструктури. Однак, на сьогоднішній день, його зарплата становить трохи більше шести тисяч гривень.

Читайте такожАбромавічус відреагував на відставку Пивоварського: це наслідок недостатньої підтримки реформаторів

Як повідомляв УНІАН, днями міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський заявив про намір подати у відставку і закликав депутатів проголосувати за відповідне рішення. При цьому на запитання журналістів про те, хто може стати наступним міністром інфраструктури, Пивоварський зазначив, що це має бути людина з досвідом спілкування з політиками.