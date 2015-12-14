В ООН вказали на порушення Європейської конвенції про права людини у справі Корбана

Про це йдеться в звіті Верховного комісара ООН з прав людини про ситуацію в Україні за період з 16 серпня по 15 листопада 2015 року.

«Моніторингова місія ООН зазначає, що практика «повторних арештів» є порушенням статті 5 (4) Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод», – сказано в документі.

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Зокрема, у статті 136 звіту, вказано, що 31 жовтня лідера партії УКРОП і колишнього кандидата у мери Києва Геннадія Корбана затримали співробітники СБУ в його будинку в Дніпропетровську, а 3 листопада, коли сплив максимальний термін утримання під вартою (72 години), він був звільнений з під варти та одразу ж затриманий співробітниками СБУ і доставлений до Генеральної прокуратури в Києві на допит за новим обвинуваченням в перешкоджанні здійсненні виборчого права.

При цьому міжнародні спостерігачі також зазначають, що захист Геннадія Корбана неодноразово заявляв про порушення «права на законний арешт», неповідомлення родичів про його арешт, відсутність своєчасної інформації про звинувачення та затримку доступу до адвоката. У свою чергу омбудсмен Валерія Лутковська назвала порушення, які мали місце у справі лідера УКРОПу, віддзеркаленням системних порушень прав людини в кримінальному судочинстві в Україні, що також згадується у звіті ООН.