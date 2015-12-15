У МЗС заявили, що Україна має готуватися до членства в НАТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це Шутенко повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві.

За його словами, за останній рік посилено політичний діалог між Україною та НАТО, продовжилась реальна інтеграція України в євроатлантичний безпековий простір.

«Колективна безпека та вступ в НАТО - це є наша стратегічна мета», - заявив він.

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«Ми знаходимося на правильному шляху, після прийняття ВР рішення про відмову від позаблокового статусу», - вважає Шутенко.

«Ми маємо не тільки зосереджуватися на тактичних цілях, що полягають у відповідності критеріям, переходу на стандарти НАТО і реформуванні сектору оборони, ми маємо дивитись за обрій, а обрій – це наше членством в НАТО. Я вважаю, що ми на цьому етапі маємо говорити про те, що зміниться, а зміни будуть тектонічні, коли країна набуде членства», - зауважив представник МЗС.

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«Це зміни в архітектурі євроатлантичній безпеці, колективній безпеці і ми маємо вже готуватися до цього та говорити про це», - вважає Шутенко.