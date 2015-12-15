Квіташвілі: Не треба розхитувати човен - уряд був і залишається єдиним

«Не потрібно розхитувати човен, не потрібно в цей дуже важкий період для країни лобами зіштовхувати різні гілки влади. Уряд був єдиним і залишається єдиним, - заявив міністр.

Квіташвілі підкреслив, що останні дванадцять місяців відбуваються постійні «нападки на Уряд, звинувачення в корупційних схемах, в усіх гріхах»: «І зараз, перед ухваленням бюджету та нового Податкового кодексу ця машина дуже посилилася».

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Він підкреслив, що працює в цьому уряді рік: «Я цих людей знаю дуже добре. Ми працюємо в щоденному режимі. Я знаю, чим вони займаються і що вони прагнуть зробити».

«Можу сказати від себе як від людини, яка не народилася в Україні та працює в Уряді України. Якби я мав хоча б на йоту якісь підозри, нібито хтось із моїх колег, починаючи з Прем'єр-міністра і закінчуючи будь-яким Міністром, займається якимись корупційними справами, - мене б тут давно вже не було. Я б не працював у цій країні», - наголосив Олександр Квіташвілі.

«Звинувачення в корупції всього уряду, до якого входжу і я, - це також образа мені особисто», - сказав Міністр.

Він наголосив, що уряд робить усе для того, щоб побороти «ракову пухлину корупції, яка вбиває країну»: «Нам потрібна в цьому допомога».

Олександр Квіташвілі ще раз підкреслив, що уряд України – єдиний: «Ми представляємо різні народи, різні партії і фракції, але ми працюємо як одна команда. Маючи досвід роботи в уряді Грузії, можу сказати, що це така ж злагоджена команда, яка була у нас там».

«Тому я абсолютно впевнений, що з цією командою дуже багато можна досягти. Так що не потрібно розхитувати човен, не потрібно в цей дуже важкий період для країни лобами зіштовхувати різні гілки влади. Уряд був єдиним і залишається єдиним», - наголосив міністр.