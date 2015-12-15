Звільнення заручників стане ключовою темою на наступній зустрічі Контактної групи

На зустрічі тристоронньої контактної групи, що запланована на 22 грудня, ключовою буде тема звільнення заручників.

Про це повідомила Уповноважений президента з мирного врегулювання ситуації на Донбасі та представник гуманітарної підгрупи тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко у Facebook.

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«Наша група (де на сьогодні працюємо я і В. Медведчук) підготували для тристоронньої контактної групи повний звіт про те, що відбувається зі звільненням заручників - з точним фактажем про не відповідь на листи, звернення, про списки, які ми щомісяця і чи не щотижня передаємо - і на які "ни ответа, ни привета"… Ми підготували цей звіт для Тристоронньої контактної групи, де чітко видно всю нашу роботу і зусилля по звільненню заручників, щоб це лягло в основу аналізу тристоронньої контактної групи. Наголошую: тема звільнення заручників буде ключовою на зустрічі тристоронньої контактної групи 22 грудня. Має бути не просто аналіз ситуації, а названі конкретні відповідальні за страждання людей, за зрив звільнення, за постійну волинку, за безсистемність і брехню», - написала Геращенко.

Вона зазначає, що на 21 лист української сторони зі списками зниклих безвісти і заручників не отримано жодної відповіді.

«Ось так ці люди хочуть "звільняти" заручників. І це має знати світ. На сьогодні в катівнях ОРДО і ОРЛО утримується 139 військових і цивільних громадян... ми хочемо мати повну інформацію, де і в яких умовах їх утримують», - наголосила представник гуманітарної підгрупи.

Щодо результату сьогоднішньої роботи гуманітарної підгрупи Геращенко повідомила, що досягнуто домовленості, що Міжнародному комітету Червоного Хреста всі сторони мають передати списки зниклих безвісти осіб, аби пришвидшити роботу по їх пошуку і ідентифікації загиблих. «Подивимося, як цього дотримаються всі сторони, бо з виконанням завжди проблема...», - зауважила вона.

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Геращенко наголосила, що на сьогодні в списку зниклих безвісти, зібраному міжвідомчою групою при СБУ - 762 особи, серед яких 413 цивільних осіб.

«Ми виступили з пропозицією, щоб у наступному засіданні взяли участь і представники МКЧХ. Більше того, протягом року місія МКЧХ здійснила більше 100 візитів в українські тюрми, де змогли поспілкуватися більше, аніж з 500 затриманими за важкі злочини. Натомість, МКЧХ жодного разу не допустили в катівні ОРДО і ОРЛО... Україна наполягає на системній, систематизованій і ретельній роботі по пошуку зниклих безвісти - на жаль, це неможливо без позиції РФ і контрольованих ними бойовиків, які традиційно гальмують вирішення всіх гуманітарних питань», - прокоментувала Геращенко.