На хабарі затримали суддю Сєвєродонецького міськсуду

Як повідомляє прес-центр Служби безпеки України, суддю затримали співробітники СБУ, антикорупційного бюро та військової прокуратури сил АТО.

Хабар зловмисник вимагав за постанову суду про звільнення від відбування невідбутої частини покарання та зняття арешту з автомобіля.

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При обшуку у затриманого також вилучено ювелірні вироби, патрони різного калібру.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

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