Протестувальники попереджають, що перекриють трасу Київ-Бориспіль

Представники КСП «Бориспільське» мають намір наступного тижня перекрити на знак протесту трасу Київ-Бориспіль.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН депутат Бориспільської міськради Ярослав ГОДУНОК.

«Ми однозначно перекриємо рух на трасі Київ-Бориспіль, це ми зробимо наступного тижня. І наступного тижня або через тиждень ми обов`язково проведемо акцію протесту біля Кабінету Міністрів, Верховної Ради України, Генеральної прокуратури, Київської обласної прокуратури, де ми озвучимо конкретні вимоги. Це буде велика масштабна акція. Основна акція проходитиме біля стін адміністрації Президента», - сказав Я.ГОДУНОК.

За його словами, представники КСП «Бориспільське» мають намір звернутися з конкретними вимогами. «Наші вимоги, щоб Президент посадив за грати всіх суддів, які винесли постанови про те, що землі потрібно відібрати, посадив за грати і звільнив з правоохоранних органів усіх працівників міліції, які неналежним чином виконували свої обов`язки, а саме - чому досі за побиття наших ініціаторів не відповідає жодний правоохоронець, який розповідає, що сам йшов, ударився і т.д. Він не діє, тобто, неналежним чином виконує свої обов`язки», - сказав Я.ГОДУНОК, додавши, «вимагатимемо не просто якоїсь реакції, а конкретних дій».

Адвокат Віктор КОЛБАНЦЕВ повідомив: «У нас були загальні збори КСП «Бориспільське» і ми ухвалили рішення не повідомляти наперед дату пікетування, щоб не було перешкод. Але я думаю, що найближчим часом це відбудеться».

Як повідомляв УНІАН, після ініціації в 1998 роки з боку кредиторів банкрутства КСП «Бориспільське» і «Бортничі» ліквідаційна комісія в 2001 році уклала з АОЗТ «Укрфінком» договір купівлі-продажу на землі і майно колишніх сільгосппідприємств, а потім за позовом «Укрфінкома» до ліквідаторів Автозаводський районний суд м.Кременчук Полтавської області зобов`язав Бориспільську райдержадміністрацію видати розпорядження про безкоштовну передачу у власність «Укрфінкому» більш як 4 тисячі га землі. До переліку цих земель увійшли і селянські паї, хоча на момент банкрутства вони вже не відносилися до земель КСП і були в приватній власності жителів Щасливого і Гори.

Селяни дізналися про ці махінації лише в березні 2006 року, коли Бориспільський міжрайонний суд відмінив їх акти на право власності на землю.

Оскільки терміни апеляційного оскарження з багатьох судових рішень вже минули, селяни організували акцію протесту уздовж Бориспільської траси.

16 серпня 2006 р. Київський адміністративний апеляційний суд відновив терміни оскарження рішення Бориспільського міжрайонного суду, яким у місцевих селян було відібрано земельні паї.