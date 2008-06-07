Президент за жодних умов не може бути "гарантом" - ескперт

Як президентський, так і урядовий проекти змін до Конституції України містять положення, які не зустрічаються в жодній іншій Конституції країн Євросоюзу.

Таку думку висловив експерт з конституційного права, доктор юридичних наук Василь ЛЕМАК у статті тижневика «Дзеркалу тижня» № 21 від 7 - 13 червня 2008.

Він переконаний, що ці положення підлягають беззаперечному вилученню з Основного Закону.

На думку експерта, неприпустимою є теза про президента як «гаранта» додержання Конституції України, прав і свобод людини та громадянина. «Гарантують Конституцію суди, а не глава держави», - зазначає В.ЛЕМАК.

Також шкідливою вважає експерт наявність конкуруючих повноважень президента й уряду у сфері здійснення виконавчої влади, обов’язковість актів глави держави для уряду з конкуруючих повноважень «та іншу організаційно-юридичну можливість глави держави впливати на визначення політичного курсу уряду, що спирається на парламентську більшість».

Недемократичним вважає експерт партійно-імперативний характер депутатського мандату члена парламенту, отримання повноважень членами уряду за різними процедурами, статус судді, який передбачає дворазове призначення та можливість кримінального переслідування у загальному порядку, та цілий ряд інших норм і положень конкурентних конституційних проектів.

«Підкреслимо ще раз: наведених чи схожих конституційних зразків у європейських державах немає, частина з них - категорично заборонені основними законами», - наголошує експерт.