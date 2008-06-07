Прокурор обурений поведінкою іноземних студентів

Багато іноземних студентів, котрі отримали легальні запрошення для навчання у вищих навчальних закладах Києва, використовують Україну як транзитний пункт для міграції до Західної Європи або займаються нелегальною трудовою діяльністю в столиці.

Про це повідомив в інтерв’ю тижневику «Дзеркало тижня» № 21 від 7 - 13 червня 2008 прокурор Києва Євген БЛАЖІВСЬКИЙ.

За його словами, «на підставі легально отриманих запрошень на навчання до Києва приїжджають іноземці, котрі й не збираються тут навчатися, а використовують країну як транзитний плацдарм до країн Західної Європи чи для нелегального працевлаштування в нас».

За інформацією столичної прокуратури, велика кількість іноземних студентів, які прибули нібито для навчання, жодного разу не відвідали свої навчальні заклади.

«Зокрема із запрошених у 2007 році на навчання в Київський міський медичний коледж 52 іноземців 35 у навчальному закладі так і не з’явилися. З 88 запрошених до Університету харчових технологій безвісти зникло 37 чоловік. Насправді список довгий, і скільки таких громадян у нас у країні, напевно не знає ніхто», - стверджує прокурор Києва.

Але навіть ті студенти, які пройшли весь курс навчання, часто не поспішають покидати Україну.

«Приміром, із 110 іноземних студентів Національного медичного університету імені Богомоль­ця, які у 2007 році закінчили навчання або були відраховані, 11 залишилися в столиці, згодом п’ятеро з них судом притягалися до відповідальнос­ті за скоєння адміністративних правопорушень», - повідомив Є.БЛАЖІВСЬКИЙ.