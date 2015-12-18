Порошенко допустив заміни деяких міністрів в уряді

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу VRT.

«Я не виключає заміни деяких міністрів в уряді, але це нормальна демократична процедура», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня у Порошенка анонсували кадрові зміни в уряді до нового року. “Я думаю, що якщо все буде нормально, а мені здається, що сьогодні все нормально, то ми приймемо зміни до поточного Податкового кодексу, приймемо бюджет, приймемо ще частину “ресурсних” законів, бо вони також тут (у ВР - УНІАН) блукають, приймемо бюджет і внесемо персональні зміни в уряд на рівні міністрів і їхніх заступників. І після цього можемо більш-менш спокійно відсвяткувати Новий рік”, - сказав лідер фракції «Блоку Петра Порошенка» Юрій Луценко.