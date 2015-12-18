В Єврокомісії вважають, що ЄР та Європарламент погодяться затвердити рекомендацію надати Україні безвізовий режим
16:43, 18 грудня 2015Політика
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В Європейській комісії вважають, що Європейська Рада та Європейський парламент, від яких залежить остаточне рішення, погодяться з Європейською комісією надати Україні безвізовий режим.
REUTERS
Таку думку у п'ятницю в Брюсселі висловив європейський комісар Дімітріс Аврамопулос, передає власний кореспондент УНІАН.
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"Сьогодні була заявлена думка Європейської комісії. Я думаю, що вони (Рада та парламент) розділяють те, що вирішила Комісія, але ми повинні слідувати процедурі", - сказав він, відповідаючи на запитання журналістів.
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