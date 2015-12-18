В Єврокомісії вважають, що ЄР та Європарламент погодяться затвердити рекомендацію надати Україні безвізовий режим

Таку думку у п'ятницю в Брюсселі висловив європейський комісар Дімітріс Аврамопулос, передає власний кореспондент УНІАН.

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"Сьогодні була заявлена думка Європейської комісії. Я думаю, що вони (Рада та парламент) розділяють те, що вирішила Комісія, але ми повинні слідувати процедурі", - сказав він, відповідаючи на запитання журналістів.