Богатирьова чекає від Тимошенко заяви

Президент не викидатиме прем‘єру «червоної картки». Про це заявила Секретар Ради Національної безпеки та оборони Раїса Богатирьова в інтерв‘ю телеканалу ICTV.

Раїса Богатирьова не бачить юридичних підстав для розмов про розпад коаліції і переконана, що Президент не втручатиметься у ситуацію, яка склалася у парламенті після виходу з більшості двох народних депутатів. «Переконана, що Президент не буде вмішуватися в суто питання коаліційні. Це не питання Президента, а це питання коаліції і питання парламенту. Якщо такі питання не загрожують національній безпеці, то без сумніву, президент буде давати можливість, парламентським політичним силам, зробити все, щоб відновити стабільний розвиток в країні і політичного життя в тому числі». Раїса Богатирьова не виключає, що наступного тижня у парламенті точитимуться переговори, щодо створення нової більшості. Але вважає, що задля збереження стабільності свою позицію має оприлюднити прем‘єр Тимошенко. Як керівник парламенстької урядової коаліції. «Переконана, що в цій ситуації дуже важливим є заява керівника парламентської урядової коаліції, а керівником парламентської урядової коаліції є прем’єр-міністр Юлія Тимошенко. Дуже б доречна, зараз як раз, була б її заява….. Бо Уряд – це частина парламентсько-урядової коаліції. І через те, як оцінює прем’єр-міністр наступні кроки, які пропонує, прем’єр-міністр, лідер парламентсько-урядової коаліції, наступні кроки для виходу з ситуації, яка зараз склалась».