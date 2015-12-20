У Львівській області прокурор наклав на себе руки, не отримавши посаду після конкурсу

Як повідомила кореспондента УНІАН начальник прес-служби Головного управління Національної поліції у Львівській області Світлана Добровольська, 18 грудня о 15.50 до Дрогобицького відділу поліції надійшло повідомлення про те, що до міської лікарні доставили 36-річного мешканця міста із колото-різаними ранами живота та шиї, який від одержаних ран помер в реанімаційному відділенні лікарні.

За словами Добровольської, чоловік, коли його привезли до лікарні, стверджував, що сам завдав собі ножових поранень. Дружина, яка виявила його вдома, також повідомила поліції, що ніхто до нього перед інцидентом не заходив.

Чоловік залишив на своїй сторінці у Facebook записку на ім‘я президента України, керівництва Генпрокуратури та СБУ, в якій звинувачує своє керівництво у тиску на нього та доведенні до самогубства.

За даним фактом розпочато досудове розслідування за ч.1 ст. 120 Кримінального кодексу України (доведення до самогубства). Матеріали для прийняття подальшого рішення будуть передані в органи прокуратури.

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У прес-службі прокуратури Львівської області факт загибелі прокурора підтвердили, однак від будь-яких коментарів відмовилися.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook депутат Львівської обласної ради, голова виконкому Львівської громадської організації „Варта-1” Ігор Зінкевич, „прокурор Павло Хімчук залишив у Facebook передсмертну записку, в якій зазначає, що вiн не проходив по рейтингу на посаду у мiсцеву прокуратуру, а коли з’явилась можливiсть пройти на декретне мiсце, виявилось, що це мiсце вже "належить" бiльш "достойному" працiвнику”.

У своїй записці прокурор звинувачує керівника Дрогобицької міжрайонної прокурори Володимира Павича у вчиненні психологічного тиску перед поїздкою у прокуратуру Львівської області, де його призначили на декретне місце

«Перед поїздкою в прокуратуру області на мене був вчинений психологічний тиск зі сторони Павича В.С. в телефонній розмові, щоб я не йшов і не просив декретне місце, оскільки вже все вирішено», – йдеться у записці.

Після призначення, як написав Хімчук у записці, його постійно виганяли з кабінету, та не хотіли підписувати наказ про призначення.

Як повідомляв УНІАН, реформування органів прокуратури здійснюється на виконання вимог Закону України «Про прокуратуру». Зокрема, закон передбачає створення нової системи органів прокуратури, а саме: Генеральна прокуратура, регіональні прокуратури, місцеві прокуратури, військові прокуратури і спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Як стверджували у Генпрокуратурі, у перехідний період до утворення органів прокурорського самоврядування було передбачено конкурсну процедуру відбору кандидатів на адміністративні посади у новоутворених місцевих прокуратурах. Так, було створено 5 центрів, де працювали комісії з конкурсного відбору на заміщення посад керівників місцевих прокуратур. Зокрема, в Києві, Одесі, Харкові, Львові та Дніпропетровську.

З 15 грудня почали діяти 178 місцевих прокуратур, які були утворені на виконання Закону «Про прокуратуру». Наказом генерального прокурора за рекомендаціями конкурсних комісій призначено 154 керівника місцевих прокуратур зі 155 посад.

У ГПУ неодноразово запевняли, що конкурс проходив чесно і прозоро.