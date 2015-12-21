В Раду проходять 7 партій, БПП зберігає лідерство симпатій - опитування

Як йдеться в повідомленні групи "Рейтинг", якби вибори до Верховної Ради відбувалися на початку грудня, в парламент потрапили б наступні партії: "Блок Петра Порошенка "Солідарність" (16,5%), ВО "Батьківщина" (12,3%), "Опозиційний блок" (12,2%), "Самопоміч" (12,2%), Радикальна партія (7,9%), ВО "Свобода" (7,8%) та УКРОП (5,1%).

Також значні шанси на подолання 5%-ого бар'єру мали б "Громадянська позиція" (4,1%), "Відродження" (3,6%), "Наш край" (3,0%).

2,7% проголосували б за КПУ, 2,3% – за "Правий Сектор", 2,1% – за "Сильну Україну". 8,2% респондентів обрали б іншу партію.

Читайте такожСуд заборонив діяльність Комуністичної партії України

Лідером електоральних симпатій на Заході країни є БПП "Солідарність", другою йде "Батьківщина", третє місце ділять "Самопоміч" і "Свобода". У центрі лідирує БПП "Солідарність", другою йде "Батьківщина", третє місце ділять "Свобода" і Радикальна партія. На півночі України першість зберігає БПП "Солідарність", друге місце має "Батьківщина", третє – "Самопоміч".

На Півдні, Сході та Донбасі лідирує "Опозиційний блок", друге місце - за БПП "Солідарність". Третє місце в цих регіонах має "Батьківщина" (південь), "Відродження" (схід) та "Самопоміч" (Донбас).

Читайте також77% громадян на Сході та Півдні хотіли б будувати Європу в Україні – опитування

Важливо, що на Півдні країни та на Донбасі зосереджена найбільша кількість тих, хто не брав би участі у виборах або не визначилися з вибором (48 і 55% відповідно).

Опитування було проведене з 1 по 10 грудня методом особистого інтерв'ю. Вибірка є репрезентативною за віком, статтю, регіонами і типом поселення й складає 3000 респондентів. Статистична помилка дослідження складає не більше 1,8%.