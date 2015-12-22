ВР розгляне питання Кривого Рогу після направлення до КС змін до Конституції щодо правосуддя
Верховна Рада розгляне питання про призначення позачергових виборів мера Кривого Рогу після направлення до Конституційного суду змін до Конституції в частини правосуддя.
Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Верховної Ради Володимир Гройсман повідомив на засіданні парламенту.
Він вибачився за те, що довго не відновлювалася робота парламенту у зв'язку із консультаціями щодо вирішення питання про вибори мера Кривого Рогу.
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"Після завершення розгляду питання щодо Конституції України мною будуть внесені дві пропозиції узгоджені - те, яким чином ми зараз розглядаємо питання по Кривому Рогу", - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, ВР почала розгляд питання щодо направлення до Конституційного суду для отримання висновку проекту змін до Конституції в частині правосуддя.
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Однак близько 30 депутатів заблокували трибуну, вимагаючи призначити нові вибори міського голови Кривого Рогу.
Після цього голова Верховної Ради Володимир Гройсман оголосив перерву у роботі парламенту до 12:00 і покликав керівників фракцій на консультації.