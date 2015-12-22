Рада розглядає питання щодо проекту держбюджету-2016 (наживо)

Повідомляється, що у Верховну Раду прибули прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, міністр фінансів Наталя Яресько та ряд інших членів уряду.

Раніше у Верховній Раді було оголошено перерву до 17.00 через відсутність народних депутатів у сесійній залі.

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Голова Верховної Ради Володимир Гройсман заявив, що зараз проходить засідання ряду комітетів, тому не вистачає депутатських голосів для прийняття рішень.

Перед цим парламент двічі проводив "сигнальне голосування" щодо підтримки проекту постанови про особливості процедури розгляду законопроектів, пов'язаних з прийняттям проекту державного бюджету на 2016 рік. При першому голосуванні було 170 голосів, а при другому - 167. Для прийняття рішення необхідно мінімум 226 голосів.