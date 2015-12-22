Гройсман: необхідно ухвалити бюджет-2016 до нового року "в достатньо екстремальних умовах"
Голова Верховної Ради Володимир Гройсман наголошує на необхідності ухвалити бюджет на 2016 рік до нового року "в достатньо екстремальних умовах".
Про це спікер парламенту сказав на засіданні. Він наголосив: "Надзвичайно важливо, щоб ми увійшли в новий рік з бюджетом. Ми знаходимось в достатньо екстремальних умовах".
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За його словами, в таких умовах необхідно ухвалювати бюджет та пов'язані з ним законопроекти в надзвичайно стислі терміни. "Хочу підкреслити, що всі ми усвідомлюємо сьогодні, що скоріш за все бюджет, який ми маємо, скоріше тактичний, ніж стратегічний", - наголосив Володимир Гройсман.
При цьому він зазначив, що усвідомлюючи це, є розуміння, що даний бюджет має бути доопрацьований. Він закликав до підтримки бюджету, зазначаючи, що “в січні, максимум в лютому, ми маємо доопрацювати кожну статтю видатків, кожен напрямок, який підлягає реформам. З тим, щоб ухвалити остаточне рішення".