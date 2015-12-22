Гройсман: необхідно ухвалити бюджет-2016 до нового року "в достатньо екстремальних умовах"

Про це спікер парламенту сказав на засіданні. Він наголосив: "Надзвичайно важливо, щоб ми увійшли в новий рік з бюджетом. Ми знаходимось в достатньо екстремальних умовах".

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За його словами, в таких умовах необхідно ухвалювати бюджет та пов'язані з ним законопроекти в надзвичайно стислі терміни. "Хочу підкреслити, що всі ми усвідомлюємо сьогодні, що скоріш за все бюджет, який ми маємо, скоріше тактичний, ніж стратегічний", - наголосив Володимир Гройсман.

При цьому він зазначив, що усвідомлюючи це, є розуміння, що даний бюджет має бути доопрацьований. Він закликав до підтримки бюджету, зазначаючи, що “в січні, максимум в лютому, ми маємо доопрацювати кожну статтю видатків, кожен напрямок, який підлягає реформам. З тим, щоб ухвалити остаточне рішення".