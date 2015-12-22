Депутати вирішили перенести ухвалення держбюджету-2016

Як передає кореспондент УНІАН, це передбачено постановою “Про особливості процедури розгляду і прийняття проекту закону України про державний бюджет України на 2016 рік”, яка була підтримана 229 із 336 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Постановою передбачено процедуру розгляду бюджету. Зокрема, передбачається внесення пропозицій до проекту закону про держбюджет депутатськими групами і фракціями, народними депутатами до 12-ї години 24 грудня 2015 року.

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Комітет ВР з питань бюджету за участю уповноважених представників Мінфіну має підготувати ці пропозиції не пізніше 24 грудня 2015 року. В постанові зазначено, що проект бюджету на 2016 рік з пропозиціями комітету ВР з питань бюджету має бути розглянутий та прийнятий Верховною Радою України “в цілому 24-25 грудня 2015 року”.

Також постановою передбачено, що уряд після ухвалення бюджету має “забезпечити оформлення і візування Міністерством фінансів України додатків до цього закону відповідно до ухваленого рішення ВР щодо такого закону”.