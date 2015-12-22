До Ради у день розгляду проекту держбюджету-2016 прибули Яценюк, Яресько та інші члени Кабміну
16:32, 22 грудня 2015Політика
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До Верховної Ради прибули прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, міністр фінансів Наталя Яресько та низка інших членів уряду.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, вечірнє засідання ВР розпочалося на 20 хвилин пізніше - о 16.20.
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Як повідомляв УНІАН, на вечірньому засіданні парламенту планується розгляд низки законопроектів, пов'язаних з проектом державного бюджету на 2016 рік.
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