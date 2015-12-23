Україна вимагає від ОБСЄ зафіксувати грубе порушення бойовиками режиму тиші на Донбасі – Геращенко

Про це уповноважений президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях, представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи, народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Ірина Геращенко написала на своїй сторінці у Facebook.

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"Україна офіційно звернулася до ОБСЄ, зокрема до представника цієї організації у Тристоронній контактній групі у Мінську, до СММ ОБСЄ з вимогою зафіксувати грубе порушення бойовиками режиму тиші сьогодні, вже після того, коли вони пообіцяли неухильно дотримуватися режиму тиші у святкові дні, з півночі на 23 грудня. Ці обіцянки вони дали у Мінську 22 грудня - і ось ціна їх словам. Порушення режиму тиші і припинення вогню відбувається при повному потуранні і сприянні росіян, які вчора також брали участь в роботі безпековоі групи і Тристоронньої контактної групи", - заявила Геращенко.

Вона вважає, що з боку росіян та підконтрольних їм бойовиків брехня, безвідповідальність, недотримання слова, ухиляння від власних вчорашніх слів відбувається й по інших пунктах Мінських угод, зокрема щодо звільнення заручників.

"В цьому контексті - щодо перевірки слів і інформації від бойовиків - ми особливо ретельно перевіримо надану ними вчора інформацію про начебто встановлення долі 63 людей зі списку зниклих безвісти", - повідомила Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня спеціальний представник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік закликав усі сторони на Донбасі дотримуватися домовленості щодо припинення вогню з 00.00 23 грудня, щоб жителі Донбасу могли спокійно зустріти Новий рік.

Перед цим прес-секретар представника України у Тристоронній контактній групі, екс-президента Леоніда Кучми Дарка Оліфер заявила, що контактна група домовилася про повне припинення вогню на лінії зіткнення з 00.00 23 грудня.