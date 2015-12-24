Адвокат Богдан: БПП хоче виключити мене зі свого списку через участь у справі Корбана

Адвокат Андрій Богдан, який є першим кандидатом на отримання депутатського мандату за списком «Блоку Петра Порошенка» у разі, якщо хтось із чинних депутатів від цієї партії складе повноваження, заявив, що спроба протягнути через парламент так званий законопроект про імперативний мандат мала на меті не пустити його до Верховної Ради. Про це Андрій Богдан написав на своїй сторінці в Facebook, зазначивши, що законопроект містить норму, яка дозволяє виключати кандидатів із партійного списку вже після виборів

«Це не просто законопроект про партійне рабство, це документ «імені мене». Хто не знає, я проходжу останнім за списками партії БПП, і у випадку, якщо когось із пропрезидентського складу депутатів призначать куди-небудь у владу, я заходжу в парламент наступним за списком», – написав Богдан.

Припущення про те, що у разі ухвалення цього законопроекту його спробують викреслити зі списків «заднім числом», адвокат пояснив тим, що він є захисником лідера УКРОПу Геннадія Корбана у справі, яка «розвалюється у прокурорів на очах і до якої прикута увага всієї країни – через її політичне забарвлення».

«Хтось дуже боїться, щоб «адвокат Корбана» не отримав депутатський мандат, яким, до речі, я не дуже дорожу, – зазначив він. – Ніколи не думав, що через мене одного напишуть цілий закон».

Андрій Богдан також звернув увагу, що одним із авторів законопроекту є Юрій Луценко, інтереси якого він захищав у справі про незаконне дарування вогнепальної зброї. «Це було десять років тому, і його тоді, до речі, не посадили», – зазначив адвокат.

Нагадаємо, вчора народний депутат із фракції «Блок Петра Порошенка» Сергій Лещенко заявив, що Верховна Рада готується запровадити частковий імперативний мандат, який призведе до диктатури партійних лідерів. Відповідний проект закону був зареєстрований у парламенті 22 грудня і розданий депутатам після розгляду на профільному комітеті. Лещенко, зокрема, зазначив, що цей закон потрібен Адміністрації президента України, щоб з виборчого списку БПП виключити адвоката лідера партії УКРОП Геннадія Корбана Андрія Богдана. «Якщо ухвалять закон, БПП виключить Андрія Богдана зі списку і «розкупорить» фракцію. Адже зараз ніхто зі спискової частини БПП не може бути призначений в уряд, оскільки замість них зайде Богдан», – вважає Сергій Лещенко.