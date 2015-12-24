Рада продовжила поточну сесію до 2 лютого 2016 року

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 232 народних депутата із 349 зареєстрованих у сесійній залі.

Постановою передбачено продовжити строк проведення третьої сесії Верховної Ради до 2 лютого 2016 року (це день відкриття четвертої сесії - УНІАН).

Крім того, визначено, що тиждень з 11 по 15 січня – це робота у комітетах, комісіях, фракціях і групах (раніше передбачалося, що це буде пленарний тиждень - УНІАН), 18-22 січня – робота з виборцями, а тиждень з 25 по 29 січня – пленарні засідання ВР.

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Постановою встановлюється, що з метою вирішення питань, пов’язаних із ситуацією в Україні, та необхідністю прийняття у зв’язку з цим Верховною Радою відповідних рішень, пленарні засідання скликаються у разі необхідності головою ВР.

При цьому спікер в такому випадку невідкладно (але не пізніш як за три дні до дня проведення пленарного засідання) має інформувати народних депутатів про час і місце проведення пленарного засідання.

Як відомо, згідно із календарним планом проведення сесії, третя сесія ВР мала закінчитися 15 січня.