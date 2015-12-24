Прокуратурі дозволили розслідувати розпочаті нею справи, які повинні розслідуватися НАБУ

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосував 241 народний депутат із 342, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом у розділі ХІ "Перехідні положення" Кримінального процесуального кодексу України встановлюється, що після введення в дію частини п‘ятої статі 216 цього Кодексу розпочаті слідчими органів прокуратури кримінальні провадження продовжують здійснюватись слідчими органів прокуратури, які користуються повноваженнями слідчих, визначеними цим Кодексом, до закінчення досудового розслідування.

Читайте такожДетективи НАБУ викрили на Рівненщині суддю, який вимагав хабар у розмірі $3,5 тисяч (фото)

Голова Комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Андрій Кожем'якін, пояснюючи законодавчу ініціативу, зауважив, що "дуже багато справ, які сьогодні перейдуть або зобов'язані відповідно до статті 216 Кримінального процесуального кодексу перейти до Національної агенції по боротьбі з корупцією, - вони дійсно затормозять, заблокують роботу цієї агенції".

Водночас, він зауважив, що у запропонованому положенні пропонується встановити термін не більше, ніж два роки.

Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.