Проект бюджету-2016 передали до комітету – нардеп

Проект бюджету на наступний рік уже в комітеті. Про це в кулуарах Ради заявив глава фракції "Народний фронт" Максим Бурбак, пише "112 Україна".

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На питання журналістів, чи розглянув уже Кабмін проект бюджету, Бурбак заявив: "Ну очевидно, що так, якщо він (проект бюджету - УНІАН) вже в комітеті".

Як повідомлялося, засідання бюджетного комітету ВР повинно було відбутися о 22:00, а о 23:00 парламент планував зібратися для ухвалення проекту бюджету на 2016 рік. О 22:30 проект бюджету усе ще не передали.