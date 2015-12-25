Яресько припускає свою відставку, але поки не збирається йти

Про це пише видання "Дело"

На питання щодо того, коли вона говорила, що в разі неприйняття бюджету та Податкового кодексу піде у відставку, Яресько відповіла: "Я цього не говорила. Податковий кодекс зараз навіть не обговорюється - до кінця першого кварталу".

"Що я казала і я можу говорити кожен день - я прийшла працювати на благо України. Проводити ті реформи, виконувати ті потреби, за які Міністерство фінансів відповідає. Якщо прийде той день, коли у мене не буде можливості нічого зробити на цій посаді - я піду", - сказала вона.

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Яресько підкреслила, що прийшла в Мінфін "не заради крісла, не заради титулу, не заради мізерної зарплати". "Поки я борюся, щоб втілити нашу урядову програму реформ і поліпшити ситуацію. Я думаю, нам вдалося багато зробити в цьому році, але мені хочеться зробити ще більше. Стояти на місці нам не можна - час йде, світ змінюється, ринки формуються, переформатовуються. Хтось наклав санкції на нас, хтось - на іншого. Час дуже важливий", - підсумувала вона.

Раніше Яресько заявила, що не хоче у "прем'єрське" крісло.