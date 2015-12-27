Корбана доставили до Дніпровського суду
16:19, 27 грудня 2015Політика
184 0
Лідера партії "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" Геннадія Корбана доставили до зали судових засідань Дніпровського районного суду Києва.
УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, Корбан перебуває у медичному візку.
В залі присутня велика кількість правоохоронців.
Народні дерутати за спинами прокурорів встановили плакат, що Корбан "за власні гроші захищав країну від російської агресії".
Прокурори постійно намагаються зняти плакат, депутат Олег Ляшко вимагає не чіпати плакат, бо це, за його словами, "власність народного депутата".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter