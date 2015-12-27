Корбана доставили до Дніпровського суду

Як передає кореспондент УНІАН, Корбан перебуває у медичному візку.

В залі присутня велика кількість правоохоронців.

Народні дерутати за спинами прокурорів встановили плакат, що Корбан "за власні гроші захищав країну від російської агресії".

Прокурори постійно намагаються зняти плакат, депутат Олег Ляшко вимагає не чіпати плакат, бо це, за його словами, "власність народного депутата".