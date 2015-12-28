Коломойський зробив заяву по справі Корбана і вимагає припинити репресії

Український бізнесмен і колишній голова Дніпропетровської ОДА Ігор Коломойський зробив офіційну заяву у справі Геннадія Корбана і вимагає від влади негайно припинити політичні репресії проти десятків людей і забезпечити великий суспільний компроміс. Текст заяви наводимо повністю.

"Очевидно, що судовий процес над Корбаном модерується не судом, а третіми особами із зовнішніх кабінетів. Цим процесом влада дискредитувала свої наміри провести судову реформу, її можна вже не продовжувати.

Вперше в Україні влада організувала судові процеси, непрозоро вибираючи підсудність і зручні для себе районні суди. Раніше ніколи не застосовувалася практика географічного перенесення судових засідань без судового контролю та рішень про це вищестоящих судів.

Не довівши до кінця задеклароване очищення судової системи, влада взяла в заручники всіх суддів країни через механізми загроз, публічної дискредитації, люстрації, переатестації і їх кримінального переслідування.

Розпочаті тиждень тому президентом України нові конституційні ініціативи реформування судів вже не наберуть 300 голосів депутатів і приречені на провал. Це означає, що в процесі цієї довгої парламентської процедури українські судді будуть знаходитися в об'єктивній залежності від президентської адміністрації, яка контролює більшість у Вищій раді юстиції та Вищій кваліфікаційній комісії суддів.

Влада повинна негайно припинити політичні репресії проти десятків людей і забезпечити великий суспільний компроміс і консенсус.

Щоб повернути довіру до судової реформи, потрібно негайно скликати нову конституційну комісію, виключивши участь у ній чиновників і депутатів. Все має початися заново, з чистого аркуша", - заявив екс-глава Дніпропетровської ОДА.

Нагадаємо, Геннадій Корбан був керівником апарату в Дніпропетровській ОДА, коли нею керував Ігор Коломойський. Корбан активно співпрацював з волонтерами та організовував допомогу військовим в зоні АТО.

31 жовтня у Дніпропетровську СБУ затримала лідера "УКРОПу" Геннадія Корбана. Крім того, правоохоронці провели обшуки в офісах партії і помешканнях членів політсили, в тому числі і її лідера.

СБУ та ГПУ у спільній заяві повідомили, що "вивчають причетність Корбана до керівництва організованою злочинною організацією". Нібито СБУ викрила розтрати грошей благочинного фонду, який збирав допомогу для бійців АТО. І це СБУ називає лише одним з епізодів обвинувачення.

6 листопада Печерський суд обрав для Корбана запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 2 місяці цілодобово - до 31 грудня 2015 року. Генпрокуратура оскаржила його, а 17 листопада апеляційний суд переніс засідання щодо запобіжного заходу лідеру "УКРОПу" на 1 грудня. Корбана залишили під домашнім арештом до кінця року.

У неділю, 27 грудня, Дніпровський суд міста Києва, який продовжив розгляд клопотання прокурора щодо зміни запобіжного заходу лідеру партії УКРОП Геннадію Корбану із домашнього арешту на утримання під вартою, постановив доставити політика до суду на 15:00. Його привезли до зали засідання близько 16 години. Засідання досі триває.

Раніше стало відомо, що крім начальника лікарні, який є фігурантом корупційних скандалів, у справі Корбана є і інші учасники, які перебувають у прямій залежності від правлячої влади. З'ясувалося, що головуючий по справі Корбана суддя Микола Чаус знаходиться в процедурі звільнення за порушення присяги.

Адвокати вже давно називають Чауса одним з головних фальсифікаторів справ у столиці. Він відзначився репресіями над автомайдановцами взимку 2014-го і знаходиться під слідством. Показово, що ім'я Чауса вже не раз звучала на засіданнях дисциплінарної комісії Вищої ради юстиції.

Крім цього, стало відомо, що голова Дніпровського суду Києва Неля Ластівка іноді допомагає заробити на життя Ігоря Кононенка і Руслану Князевичу, які саме в цьому суді встановлюють контроль над найбільшим в Києві торговим центром Sky Mall.