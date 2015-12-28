Адвокат заявляє, що різні лікарі дають різний діагноз стану здоров'я Корбана

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила адвокат Оксана Томчук.

"Згідно висновку лікарів швидкої допомоги, які супроводжують Корбана, потрібна госпіталізація", - сказала Томчук.

Водночас вона розповіла, що нові лікарі, яких запустив суддя у залу суду, приїхали за викликом прокурорів.

Адвокат заявляє, що лікарі швидкої допомоги сказали, що "має місце дуже важка аритмія, яка зараз дуже загрозлива".

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Вона зазначила, що люди, викликані прокуратурою, відмовилися представитися. "Вони не надали нам жодних бейджиків, вони не надали ніякого заключення і пішли", - заявила Томчук.

При цьому викликані прокуратурою лікарі сказали, що "з їх точки зору, вони не бачать тут проблеми".

Вона допускає, що ті люди могли бути не лікарями.

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Томчук сказала, що як захисник керуватиметься висновком реанімаційної бригади швидкої допомоги, яка з 18:00 наполягає на госпіталізації.

Лікарі робили кардіограму серця.