В Кремлі заявили, що участь 'євротрійки' в переговорах по Україні може ускладнити процес

Речник президента РФ прогнозує, що в разі "затягування" переговорного процесу становище України буде погіршуватись і вимоги РФ "ставатимуть все більш неприємними".

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що участь радників з нацбезпеки країн "євротрійки" у перемовинах довкола російсько-української війни може "ускладнити процес", повідомляють росЗМІ.

"Це може скоріше ускладнити переговорний процес. Тому що, на відміну від американців, європейці усе роблять так, щоб не дати цій війні завершитися", - вважає Пєсков.

За його словами, в разі "затягування" переговорного процесу становище України буде погіршуватись і вимоги РФ "ставатимуть все більш неприємними".

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"Ми давно почали говорити, що кожен прожитий день погіршує становище київського режиму", - зазначив речник Кремля.

Водночас очільник МЗС РФ Сергєй Лавров позитивно прокоментував перемовини зі спецпредставниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

"У адміністрації Трампа від початку було і бажання, і спроможність бачити першопричини конфлікту. І саме це дозволяє розраховувати, що розмови, перемовини, контакти з відповідними посланцями корисні для обох сторін", - поділився Лавров.

Візит спецпосланців Трампа до Києва: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами президента України Володимира Зеленського, було кілька дуже непоганих нових ідей, які привезли переговорники Трампа до Києва. Зокрема, мова йде про "пакет миру", про який говорив представник президента США Джаред Кушнер. Зеленський додав, що поки що не знає, чи вийде їх актуалізувати і зробити дієвими. Президент України проінформував, що над цими ідеями буде продовжено роботу.

Також ми писали, що політичний журналіст Стюарт Дауелл для TVP World вказав, що спецпосланець Трампа Джаред Кушнер заявляв про мир в Україні, який буде "вигідним для всіх". Проте Дауелл вважає, що ніякого "виграшу для всіх" не існує. На думку журналіста, Москва готова йти на поступки, адже Трампу потрібна дипломатична перемога, враховуючи те, що досягти явного прориву в питанні Ірану стає все складніше. Дауелл не виключив, що Путін може піти на достатні поступки, щоб підтримати процес, не відмовляючись при цьому від вимог, які для нього мають значення.

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