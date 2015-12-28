Міноборони: Україні потрібно розробляти власну зброю

Про це заявив Ігор Долгов, заступник міністра оборони з питань євроінтеграції, який протягом 5 років був послом України при НАТО, під час онлайн-конференції, організованої "ЄвроПравдою". Він зазначив, що не схильний говорити категоріями "вірю-не вірю", відповідаючи на запитання про очікування надання летальної зброї Україні західними державами в 2016 році.

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"Хотілося б, безумовно мати закордонну летальну зброю. Ми в першу чергу повинні думати про те, щоб розробляти свою власну зброю. У нас є технології, здібні інженери", - сказав Ігор Долгов.

За його словами, в України є потенціал не тільки виробляти, але і продавати зброю. "Я за те, щоб ми виготовляли зброю такої якості, щоб за нею стояли черги", - підкреслив він.