США минулого року залишились головним експортером зброї, росіяни на другому місці – NYT

За 2014 рік США збільшили експорт озброєнь на 35%, що еквівалентно сумі у 10 млрд доларів, зазначено в дослідженні експертів при Конгресі США. Обсяг експорту склав 36,2 млрд доларів завдяки багатомільярдним угодам з Катаром, Саудівською Аравією і Південною Кореєю. Про це з посиланням на The New York Times передає Deutsche Welle.

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Таким чином, відзначають експерти, минулого року Сполучені Штати контролювали 50% світового ринку озброєнь, .

Росія опинилася на другому місці, продавши озброєнь на суму 10,3 млрд доларів (у 2013 році ця сума склала 10,2 млрд доларів).

За РФ ідуть Швеція (5,5 млрд доларів), Франція (4,4 млрд доларів) і Китай (2,2 млрд доларів).

Серед найбільших імпортерів у світі Південна Корея, яка в 2014 році закупила озброєнь на суму 7,8 млрд доларів, Ірак (7,3 млрд доларів) і Бразилія (6,5 млрд доларів).

Незважаючи на незначний приріст обсягів продажу озброєнь в 2014 році порівняно з 2013 роком (71,8 млрд доларів і 70,1 млрд доларів, відповідно), експерти дійшли висновку, що міжнародний ринок озброєння не зростає у зв'язку з послабленням світової економіки.