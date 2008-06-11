Путін нагородив комуніста Грача Орденом Дружби

Народного депутата України, лідера комуністів Криму Леоніда ГРАЧА нагороджено Орденом Дружби - високою нагородою Російської Федерації, яку вручають іноземним громадянам.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, Л.ГРАЧА нагороджено орденом "за великий внесок у зміцнення дружби та співпраці між Російською Федерацією та Україною".

Орден Л.ГРАЧУ вручив сьогодні в Києві Надзвичайний і Повноважний посол РФ в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН. «В.ЧЕРНОМИРДІН відзначив заслуги Л.ГРАЧА як видатного громадського діяча, який займає послідовну та принципову позицію щодо зміцнення та розширення співпраці між Росією та Україною», - сказано в повідомленні. Л.ГРАЧ подякував за нагороду і вручив російському послові герб Криму з дарчим написом: «В ім`я і на славу Росії – В.ЧЕРНОМИРДІНУ».

Орден Дружби вручено Л.ГРАЧЕВІ згідно з указом Володимира ПУТІНА, коли той ще був Президентом Російської Федерації. Відповідний указ розміщено на сайті Кремля.