Екс-глава МВС Захарченко: Україна співпрацює з ІДІЛ, а Яроша звели з ісламістами в Іраку

Таку інформацію Зарахченко зачитав з листка на круглому столі в Москві, організованому російською партією «Справедлива Росія», пише Четвертая власть.

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"Після скоєного державного перевороту нова київська влада встановила пряме співробітництво з ІДІЛ. За даними наших джерел, американці безпосередньо звели Яроша в Багдаді з ісламістськими радикалами. Мета – перетворення України в транзитний центр для дестабілізації ситуації в Росії", - сказав Захарченко.

За його словами, "бойовики ІДІЛ мають можливість без проблем купувати абсолютно легальні документи на нове ім'я в Україні. Така послуга коштує 15 тисяч доларів. Бойовик може отримати нове ім'я, документи українського громадянина. Україна не входить в Євросоюз, але звідси легко емігрувати на Захід або на територію Росії".

"Можна стверджувати, що Україна стає одним з місць концентрації ісламістських терористів. Бойовики ІДІЛ використовують Україну в якості перевалочного пункту", — розповів Захарченко.

Колишній міністр вважає, що "адепти української держави", які хочуть побудувати в Україні Європу, копіюють "халіфат.

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За його словами, "в Сирії на боці ісламських екстремістів воюють сотні українських громадян, які були відкликані з Сирії в Україну в лютому 2014 року, щоб влаштувати революцію, а коли вони виконали свою місію — вирушили воювати назад".

У своїй промові колишній міністр, який тривалий час пропрацював на чолі одного з ключових міністерств України, кілька разів називав Україну "так званим українським державою".

"Ми знаємо з російської преси та іноземної преси, що ИГИЛ фінансується за рахунок продажу нафти. Не в таких обсягах звичайно, але аналогічні джерела надходження коштів існують у так званого української держави", — розповів колишній український міністр.