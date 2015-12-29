У РНБО не відкидають розгляду питання продовження поставок електроенергії до окупованого Криму

Але за необхідності воно може бути розглянуте Радою національної безпеки і оборони України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів після відвідання підприємства "Аеротехніка-МЛТ" в Макарівському районі Київської області, заявив секретар РНБО Олександр Турчинов.

Читайте такожЧубаров закликає РНБО запобігти "новій зраді" щодо електропостачання до окупованого Криму

"Це питання перебуває в Кабінеті міністрів, і коли Кабінету міністрів необхідно буде, щоб їм допомогли визначитися з цим питанням на Раді нацбезпеки і оборони, я не бачу проблеми щодо проведення такого засідання", - сказав Турчинов.

Раніше Порошенко заявляв, що рішення про продовження контракту на поставки електроенергії в окупований Росією Крим після 1 січня 2016 року має бути винесено на розгляд РНБО.