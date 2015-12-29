У РНБО не відкидають розгляду питання продовження поставок електроенергії до окупованого Криму
Питання продовження контракту на поставку електроенергії в окупований Крим перебуває у компетенції уряду.
Але за необхідності воно може бути розглянуте Радою національної безпеки і оборони України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів після відвідання підприємства "Аеротехніка-МЛТ" в Макарівському районі Київської області, заявив секретар РНБО Олександр Турчинов.
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"Це питання перебуває в Кабінеті міністрів, і коли Кабінету міністрів необхідно буде, щоб їм допомогли визначитися з цим питанням на Раді нацбезпеки і оборони, я не бачу проблеми щодо проведення такого засідання", - сказав Турчинов.
Раніше Порошенко заявляв, що рішення про продовження контракту на поставки електроенергії в окупований Росією Крим після 1 січня 2016 року має бути винесено на розгляд РНБО.