У ГПУ представили частину матеріалів, які начебто вилучили під час обшуків по справі Корбана

Як передає кореспондент УНІАН, на брифінгу прокурор Генпрокуратури Валерій Карпунцов сказав: “У рамках слідства… прийнято процесуальне рішення надати публічності деяким матеріалам, які вилучені під час обшуків, для того, щоб суспільство отримало трохи більше інформації”.

Слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління ГПУ Микола Макєєв у зв’язку з цим зауважив, що “в рамках розслідування зазначеного кримінального провадження, як повідомлялося раніше ще, було проведено ряд обшуків, зокрема за місцем проживання Геннадія Олеговича Корбана. В ході обшуків було вилучено дуже багато цікавої інформації”.

Слідчий стверджує, що “матеріали стосуються діяльності злочинної організації”.

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На брифінгу були продемонстровані слайди, на яких були показані платіжки видачі коштів ряду народних депутатів. Так, на платіжках можна було побачити такі слова як “зарплата”, “борг”, “УКРОП”, “займ”.

Прокурор також додав, що досудове слідство триває і всі наявні матеріали прокуратура зараз показати не може.

На брифінгу були продемонстровані аудіозаписи, голоси на яких, за словами представників ГПУ, нібито належать Корбану та окремим народним депутатам. Під час включення аудіозаписи супроводжувалися стенограмою на великому екрані, звідки слідувало, що вони були зроблені у серпні 2014 року. Макєєв вказав, що один із аудіозаписів був зроблений 14 серпня 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня Корбана затримала СБУ, оголосивши йому про підозру за низкою статей Кримінального кодексу, серед яких створення злочинного угруповання. Корбан усі звинувачення відкидає.

26 грудня Дніпровський райсуд Києва почав розгляд клопотання Генпрокуратури про зміну запобіжного заходу Корбану з домашнього арешту на тримання під вартою. Термін домашнього арешту завершувався 31 грудня.

28 грудня суддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус задовольнив клопотання прокуратури про взяття Корбана під варту на 60 діб.