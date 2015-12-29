Україна залишиться в програмі реформ МВФ - Яценюк

Він зазначив, що умови співробітництва з МВФ не завжди знаходять розуміння і вкрай негативно впливають на особисті рейтинги прем'єр-міністра.

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Однак, наголосив Яценюк, він «не звертає на це уваги».

Нагадаємо, МВФ наприкінці січня вирішуватиме долю кредиту для України: може об'єднати 3 і 4 транші.