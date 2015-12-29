Україна залишиться в програмі реформ МВФ - Яценюк

19:13, 29 грудня 2015
Політика
131 0

Україна не розглядає варіанти виходу з програми співробітництва з ключовим кредитором країни Міжнародним валютним фондом і виконуватиме умови спільної роботи, сказав у ході підсумкової прес-конференції прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

Фото УНИАН

Він зазначив, що умови співробітництва з МВФ не завжди знаходять розуміння і вкрай негативно впливають на особисті рейтинги прем'єр-міністра.

Читайте такожЯценюк не збирається ініціювати заміну "своїх" міністрів

Однак, наголосив Яценюк, він «не звертає на це уваги».

Нагадаємо, МВФ наприкінці січня вирішуватиме долю кредиту для України: може об'єднати 3 і 4 транші.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter