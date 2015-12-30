Уряд прийняв відставку заступника міністра фінансів

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

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«Сьогодні уряд прийняв мою відставку. Спасибі всім, із ким працював», - написав він.