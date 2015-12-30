Уряд прийняв відставку заступника міністра фінансів
17:49, 30 грудня 2015Політика
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Перший заступник міністра фінансів України Ігор Уманський, призначений на свою посаду наприкінці 2014 року, повідомив, що уряд задовольнив його прохання про звільнення.
Кабінет міністрів / Фото УНИАН
Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
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«Сьогодні уряд прийняв мою відставку. Спасибі всім, із ким працював», - написав він.
Сьогодні Уряд прийняв мою відставку. Дякую всім з ким працював!Опубліковано Ігором Уманським 30 грудня 2015 р.
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