Уряд прийняв відставку заступника міністра фінансів

17:49, 30 грудня 2015
Політика
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Перший заступник міністра фінансів України Ігор Уманський, призначений на свою посаду наприкінці 2014 року, повідомив, що уряд задовольнив його прохання про звільнення.

Фото УНИАН

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

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«Сьогодні уряд прийняв мою відставку. Спасибі всім, із ким працював», - написав він.

Сьогодні Уряд прийняв мою відставку. Дякую всім з ким працював!

Опубліковано Ігором Уманським 30 грудня 2015 р.
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