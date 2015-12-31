На прокурорів у 2015 році витрачено понад 2,4 мільярда гривень

Такі дані надала Генеральна прокуратура України, передає радіо "Свобода". "Видатки за програмою 0901010 "Здійснення прокурорсько-слідчої діяльності, підготовка та підвищення кваліфікації кадрів прокуратури" станом 01.12.2015 становили 2 463 129 634 грн", – повідомила прес-служба Генпрокуратури.

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На початку грудня ГПУ прозвітувала про завершення першого етапу реформування. Втім серед 154 голів новостворених місцевих прокуратур немає жодного, який не працював у прокуратурі раніше.

У 2014 році Генеральна прокуратура повідомляла про те, що загальні бюджетні видатки на прокурорську діяльність склали понад 2,8 млрд грн. У проекті бюджету на 2016 рік уряд заклав на органи прокуратури 3,2 млрд грн, а також додатково 74 млн грн на новостворену Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.