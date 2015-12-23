Шокін призначив кандидатів на всі адмінпосади в Антикорупційній прокуратурі

Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

«Конкурсна комісія з відбору кандидатів на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі завершила відбір, і генеральний прокурор України Віктор Шокін призначив кандидатів на всі вакантні адміністративні посади у вказаній прокуратурі», - повідомили у прес-службі.

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Так, заступником генерального прокурора України – керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури призначено Назара Холодницького, першим заступником керівника - Максима Грищука, заступником керівника – Володимира Кривенка, начальником управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Антикорупційної прокуратури – Андрія Довганя.

Також призначено 8 начальників відділів.