Шокін призначив кандидатів на всі адмінпосади в Антикорупційній прокуратурі
Генеральний прокурор Віктор Шокін призначив кандидатів на всі вакантні адміністративні посади у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
Про це повідомляє прес-служба ГПУ.
«Конкурсна комісія з відбору кандидатів на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі завершила відбір, і генеральний прокурор України Віктор Шокін призначив кандидатів на всі вакантні адміністративні посади у вказаній прокуратурі», - повідомили у прес-службі.
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Так, заступником генерального прокурора України – керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури призначено Назара Холодницького, першим заступником керівника - Максима Грищука, заступником керівника – Володимира Кривенка, начальником управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Антикорупційної прокуратури – Андрія Довганя.
Також призначено 8 начальників відділів.