Фракція БЮТ братиме участь в спеціальному засіданні Верховної Ради України, щоб не допустити неконституційних дій з боку ряду фракцій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні після зустрічі з Президентом сказала лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

«Якщо буде оголошене вечірнє засідання ВР щодо дострокових виборів, наша фракція буде брати участь у цьому засіданні. Ми будемо слідкувати, щоб не було порушень Конституції, тому що зараз лунають заклики від народних депутатів - членів антикризової коаліції - про те, що потрібно без внесення кандидатури Президентом проголосувати за обрання прем`єр-міністром Віктора ЯНУКОВИЧА», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

«Я думаю, що антиконституційні дії ні до чого гарного не призведуть», - підкреслила вона.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, політики повинні ще раз поглянути в очі виборцям під час дострокових виборів.