Янукович не вірить, що Ющенко розпустить парламент

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ не вірить, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО підпише указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер Партії регіонів сказав сьогодні журналістам після зустрічі Президента з лідерами фракцій та керівництвом ВР.

«Нам залишилось зробити один крок назустріч один одному. Я не вірю, що Президент піде на підписання указу про дострокове припинення повноважень ВР», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він висловив сподівання, що у політичних сил вистачить розуму перейти до об’єднавчого процесу в державі.

Водночас він підкреслив, що складності у переговорному процесі протягом останнього часу продемонстрували, що в країні є група політичних сил, які зацікавлені в дестабілізації ситуації в країні. В.ЯНУКОВИЧ відзначив, що не зважаючи на це «ми весь час рухаємося назустріч один одному». Він підкреслив, що Президент також зацікавлений в стабілізації ситуації в країні і йому необхідно зрозуміти, що політичні сили, які дестабілізують ситуацію, працюють проти нього та проти України.